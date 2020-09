Bomba al porto di Palermo, oggi l'ora X: evacuata parte del centro

L'evacuazione di una parte del centro di Palermo è già scattata. Questa mattina sarà fatta brillare la bomba della Seconda guerra mondiale trovata nella zona del porto. Quasi 8mila residenti hanno abbandonato le loro case per consentire in sicurezza il disinnesco dell'ordigno bellico di 600 libbre (272 chili, di cui 100 di esplosivo), trovato in un fortino nascosto dall'erba all'interno del Porto durante i lavori per il Passante ferroviario.

Interamente svuotate 63 strade per un raggio di 400 metri dal punto in cui la bomba si trova. La zona rossa riguarda l'area del porto, quella gialla invece è a monte di via Crispi. Ricadono nella zona anche 4 case di cura e 120 portatori di handicap.

Le operazioni di disinnesco sono curate dal reggimento Genio guastatori dell'esercito, tre i centri di accoglienza disposti dal Comune: alla stadio, al Pala Uditore e al Pala Oreto e un centro raccolta a piazza Sturzo da dove sono partite le navette gratuite.

Chiuse 63 strade, divieti di sosta dalle 9 e fino al temine delle operazioni di recupero dell'ordigno bellico. Stop anche alle attività religiose, commerciali, artigianali, della distribuzione dei carburanti, delle strutture ricettive e assistenziali.

