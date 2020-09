Bufera sulle piste ciclabili a Palermo: critiche anche ai parcheggi per le bici

La nuova bufera che coinvolge il traffico di Palermo, questa volta riguarda le piste ciclabili. Ad esssere preso di mira è soprattutto il tratto di viale Boris Giuliano all'altezza di Villa Sperlinga.

Il percorso è pieno di chicane per evitare buche e punti in cui l’asfalto è sollevato dalle radici degli alberi e proprio lì, come raccontano foto e video postate su Facebook, il traffico è aumentato e moto e auto spesso finiscono per invadere la stessa corsia riservata alle bici.

Non solo, oggetto di discussione sono anche transenne di ferro bianco e rosse fissate sull’asfalto che serviranno come parcheggi per le bici come specificano dal Comune, come racconta Giuseppe Leone sul Giornale di Sicilia in edicola. Sui social non mancano le critiche. Su Facebook, infatti, da un paio di giorni, è nato il gruppo Liberiamo Palermo (da Catania), con chiaro riferimento all’assessore alla Mobilità Giusto Catania, con oltre 5mila membri.

I cantieri, intanto, in questi giorni vanno avanti per completare i 48 chilometri di piste ciclabili, ma i consiglieri comunali di opposizione Fabrizio Ferrandelli e Giulia Argiroffi, infatti, hanno preparato una mozione da presentare in consiglio comunale per bloccare queste opere. L'assessore Giusto Catania chiede pazienza. "Quando il cantiere sarà terminato, sono disposto a partecipare a un incontro pubblico per discutere le eventuali criticità e soluzioni".

