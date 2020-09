Palermo, passeggiata tra buche, dossi e radici degli alberi: il video da Villa Sperlinga

Le condizioni dell'asfalto nella zona di Villa Sperlinga a Palermo, negli ultimi giorni sono state al centro del dibattito anche per l'avvio della pista ciclabile lungo via Boris Giuliano. Un percorso a ostacoli, fatto di chicane per evitare le radici degli alberi che provocano sulla strada e sul marciapiedi buche e dislivelli.

Ma come si vede da questo video inviato a Gds.it, anche i vialetti della villa sono dissestati e pericolosi da percorrere soprattutto per chi ha bici o passeggini al seguito.

