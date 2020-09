Palermo: alla Rap salgono a 15 i dipendenti positivi al Coronavirus, in città incendi di rifiuti

Salgono a 15 i dipendenti della Rap, l’azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti a Palermo, positivi al Coronavirus. Lo comunica il presidente Giuseppe Norata, anche lui in isolamento preventivo per essere stato a contatto con alcuni di loro.

«Su 80 tamponi eseguiti, dopo i primi 12 casi emersi, altri tre sono risultati positivi - dice Norata - i 120 test sierologici sono risultati negativi».

In prefettura si sta svolgendo una riunione per affrontare il tema dell’emergenza rifiuti che da alcuni giorni è scoppiata nel capoluogo dopo la notizia dei primi positivi al Covid-19, col 40% dei dipendenti in malattia.

Ieri sono entrati in azione ditte private, ma la situazione al momento resta critica. La scorsa notte i vigili del fuoco sono intervenuti più volte nella zona di Borgo Nuovo per spegnere roghi di rifiuti.

