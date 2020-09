Bomba da dissinnescare domenica al porto di Palermo: ecco le 63 strade col divieto di sosta

Ordinanza del Servizio mobilità urbana del Comune di Palermo per la limitazione della circolazione veicolare e pedonale, in occasione del disinneso e la rimozione della bomba rinvenuta al porto di Palermo. Il provvedimento, per motivi di sicurezza pubblica, riguarda la giornata di domenica.

L'ordinanza dispone l'istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati, dalla mezzanotte e fino a cessate esigenze, eccetto bus navetta, mezzi Amat e comunali, che saranno utilizzati per il trasferimento delle persone evacuate verso i centri di accoglienza predisposti.

Ecco le strade coinvolte:

1. VIA CRISPI F.SCO: dal civ. 90 al 290

2. PIAZZA DELLA PACE: dal civ.1 al 13

3. VIA COLLEGIO DI MARIA AL BORGO: intero tratto

4. VIA ARCHIMEDE: dal civ. 2 al 80 e dal civ. 1 al 65

5. VIA DELLA CERA: intero tratto

6. VICOLO DEL CELSO: intero tratto

7. VIA DEL COMMERCIO: intero tratto

8. VIA DELLE PRIGIONI: intero tratto

9. VIA CONTE RUGGERO: dal civ. 2 al 74 e dal civ. 1 al 91

10. VICOLO MORICI: intero tratto

11. VIA DALIA: dal civ.2 al 78/b e dal civ.1 al 85

12. PIAZZA VITTORIO STRAZZERI: intero tratto

13. VIA ETTORE XIMENES: dal civ. 2 al 40 e dal civ. 1 al 73

14. PIAZZA ETTORE XIMENES: intero tratto

15. VIA BORGO NUOVO: intero tratto

16. VIA GIUSEPPE LA MASA: intero tratto

17. VIA GABRIELE BONOMO: intero tratto

18. VIA ANIME SANTE: intero tratto

19. VIA REQUISENZ: intero tratto

20. VIA EMPEDOCLE: dal civ.2 al 22 e dal civ. 1 al 45

21. CORTILE ANIME SANTE: intero tratto

22. VIA AUFERI: intero tratto

23. VICOLO SCALICI: intero tratto

24. PIAZZA REQUISENZ: intero tratto

25. VICOLO AUFERI: intero tratto

26. CORTILE AUFERI: intero tratto

27. VIA TOMMASO CAMPAILLA: intero tratto

28. VIA DOMENICO SCINÀ: intero tratto

29. LARGO EDOARDO ALFANO: intero tratto

30. VIA QUINTINO SELLA: dal civ. 2 al 16 e dal civ. 1 al 11

31. VIA ETTORE PAIS: intero tratto

32. VIA ROSARIO GERBASI: intero tratto

33. VIA CUSIMANO: intero tratto

34. VICOLO BASSO: intero tratto

35. VIA CORSELLI: intero tratto

36. VIA FIORELLI: intero tratto

37. VIA DELLO SPEZIALE: intero tratto

38. VIA DEL MEDICO: intero tratto

39. VIA BONTÀ: intero tratto

40. PIAZZETTA MULINO A VENTO: intero tratto

41. PIAZZA VINCENZO LINARES: intero tratto

42. VIA FIAMMETTA: intero tratto

43. VIA DOMENICO SCHIAVO: intero tratto

44. VIA P.PE DI SCORDIA: dal civ. 88 al 190 e dal civ.67 al 173

45. VIA ROSINA MUZIO SALVO: intero tratto

46. VIA BENEDETTO GRAVINA: dal civ.2 al 82 e dal civ.1 al 99

47. VIA EMERIGO AMARI: dal civ.2 al 100 e dal civ.1 al 87

48. VIA AMMIRAGLIO GRAVINA: dal civ.2 al 56 e dal civ.1 al 69

49. VIA PRINCIPE DI BELMONTE: dal civ.2 al 44 e dal civ.1 al 47

50. VIA PRINCIPE DI GRANATELLI: dal civ.2 al 32 e dal civ.1 al 19

51. VIA MARIANO STABILE: dal civ.1 al 29

52. VIA MICHELE MIRAGLIA: intero tratto

53. VIA RUFFINO: intero tratto

54. CORTILE SAN MARCO: dal civ. 1

55. VICOLO SAN MARCO: intero tratto

56. VIA FORNO AL BORGO NUOVO: intero tratto

57. VIA PIER DELLE VIGNE: intero tratto

58. CORTILE LO VERDE: intero tratto

59. CORTILE EMPLEDOCLE: dal civ.5 al 15

60. VICOLO DELLA STECCA: intero tratto

61. VICOLO DELLO SPEZIO: dal civ.2 al 34

62. VICOLO BIAGIO ROSSI: intero tratto

63. CORTILE BENTLEY: intero tratto

