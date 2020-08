A Bellolampo c'è ancora spazio: più capacità nella sesta vasca della discarica palermitana

La Rap potrà tornare a conferire a Bellolampo, dicendo addio, per almeno sei mesi, ai viaggi dei rifiuti nelle discariche del Catanese. A Bellolampo c'è ancora spazio dunque. È una novità emersa, come riporta il Giornale di Sicilia in edicola, in una delle ultime riunioni di agosto, alla Regione, in cui periodicamente si monitora la situazione di Bellolampo.

La VI vasca, dichiarata satura ormai nel luglio del 2019, aveva una capienza complessiva (compresi gli ampliamenti autorizzati) di 1.906.939 metri cubi. Da una serie di analisi viene fuori che il naturale assestamento e la conformazione finale che bisogna dare prima della chiusura, può creare spazio ulteriore per circa 130 mila metri cubi di spazzatura. Ciò vuol dire avere disponibilità per 150-180 mila tonnellate di immondizia. Tutto ciò avrebbe ripercussioni positive anche a livello economico per l'azienda.

L'articolo completo sull'edizione del Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata