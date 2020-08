Bagheria: malore improvviso sul treno, muore un 22enne di Mistretta

Un 22enne di Mistretta muore, per un malore improvviso, sul treno Cefalù Line 3782 partito dalla stazione di Palermo alle 14.27 e diretto a Messina dove doveva arrivare alle 17.29 in Centrale. A niente è valsa la richiesta di aiuto al capotreno e la disperata richiesta con l'altoparlante, da parte del personale, se ci fosse un medico a bordo, che è subito accorso. Il passeggero, è morto probabilmente per aneurisma.

A quanto pare, i familiari rintracciati nel pomeriggio dagli agenti, hanno dichiarato, come riporta Mariella Pagliaro in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, che il ragazzo soffriva di patologie emorragiche pregresse. Il treno è stato fermato a Bagheria e i passeggeri sono tutti scesi e hanno sono saliti su un altro treno.

Il Cefalù Line è stato sequestrato sui binari della stazione di Bagheria a disposizione dell'autorità giudiziaria, che dovrà decidere se disporre o meno l'autopsia sul cadavere.

