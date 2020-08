Coronavirus, due giovani positivi a Partinico: entrambi erano reduci da un viaggio

Il coronavirus arriva a Partinico. La conferma ieri pomeriggio dopo i tamponi, che hanno confermato due casi: si tratta, come spesso accade ultimamente, di due giovani in rientro sull’isola.

Un caso riguarda un giovane che abita in Liguria, che ha accusato dei lievi sintomi: rientrato a Partinico è stato condotto all’ospedale della città in via precauzionale.

L’altro caso riguarda una donna, rientrata da un viaggio all’estero: avrebbe accusato anche lei alcuni sintomi tipici del Covid-19, come la perdita dell'olfatto. Il tampone in entrambi i casi ha dato esito positivo. Le condizioni di salute comunque sono buone per entrambi e non c'è stato bisogno del ricovero in ospedale. Cinque i casi totali ieri in provincia di Palermo, con anche un migrante risultato positivo.