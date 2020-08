Coronavirus, a Palermo positivo un dipendente del centro smistamento delle Poste: avviato il tracciamento

Un dipendente di Poste Italiane, in servizio al centro meccanico di smistamento di via Ugo La Malfa è risultato positivo al Coronavirus. Si tratta, secondo quanto apprende l’Italpress, di un’impiegata che si occupa delle raccomandate, che avrebbe accusato febbre e altri sintomi ma che non è ricoverata in ospedale. Secondo quanto prevede il protocollo anti Covid-19, è stato avviato il tracciamento dei contatti (contact tracing) per risalire ai colleghi che hanno avuto contatti con la dipendente.

Ieri in Sicilia il numero più alto di nuovi positivi è stato registrato a Siracusa con 16 positivi (undici a Canicattini Bagni). Altri nove sono stati registrati a Catania, tra loro un bambino di un asilo nido dell’hinterland della provincia etnea, con i medici dell’Asp che hanno subito tracciato i contatti e hanno messo in quarantena i tredici compagni, con i rispettivi familiari, e tre operatori (negativi i primi tamponi).

Sempre nel catanese, positivo un cittadino straniero e due che si sono presentati al pronto soccorso, accusando sintomi dell’infezione, sei sono stati scoperti con il contact tracing. A Palermo i nuovi casi sono 5, uno di loro è un migrante. Un caso ciascuno è stato rilevato nelle provincie di Messina e Ragusa. Nella città dello Stretto, un paziente è stato portato in rianimazione, e sono tre i malati in tutto in terapia intensiva al Policlinico

