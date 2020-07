Cimitero Rotoli, al via le estumulazioni delle salme che si trovano da 30 anni nelle nicchie

Al Cimitero Rotoli, a Palermo, da domani si procederà alla estumulazione delle salme poste nelle nicchie per le quali è trascorso il periodo trentennale di concessione.

E' quanto dispone un’ordinanza sindacale, in cui si legge che "per motivi di igiene e sanità pubblica locale, il servizio Cimiteri comunica, al fine di consentire la presenza dei familiari, che a far data da domani, 22 luglio, si procederà all’estumulazione delle salme poste nelle nicchie per le quali è trascorso il periodo trentennale di concessione previsto dal vigente regolamento cimiteriale".

È stato anche fissato un calendario.

© Riproduzione riservata