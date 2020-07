Ore 16.58, la strage di via D'Amelio: un minuto di silenzio per Borsellino 28 anni dopo

Ore 16.58: 28 anni fa - una domenica come oggi - una nube di morte e cenere, si posò su via D’Amelio. L’esplosione dilaniò i corpi di Paolo Borsellino e degli agenti Emanuela Loi, Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina, Vincenzo Li Muli e Claudio Traina. Oggi davanti all’Albero della Pace fatto giungere da Gerusalemme dalla mamma del giudice, si è rinnovata la sfida della memoria e dell’impegno per la giustizia piena sulle stragi.

Sotto il palco allestito, lo striscione «Via D’Amelio, strage di Stato». C'è anche il fratello del magistrato, Salvatore Borsellino: «Non è stata solo mafia. Ormai è certo. Non potremo seppellire Paolo e chi è morto con lui senza l’assoluta, completa verità», ripete.

Presenti il sindaco Leoluca Orlando, il movimento delle Agende rosse, con i loro libretti levati verso il cielo, e diversi cittadini. Nell’ora dell’eccidio vengono pronunciati i nomi delle vittime scanditi dagli applausi. Poi il silenzio, le meste note della tromba, ancora applausi, l’Inno d’Italia, e le agende rosse su in alto, ostinate, per reclamare una nuova stagione di parole che, dopo 28 anni, dia sostanza vera alla domanda di verità.

Continuano intanto le iniziative in via D'Amelio in ricordo del giudice. In serata quaranta bambini delle scuole «Sandro Pertini» e dell’Istituto Comprensivo "Giovanni Falcone", danneggiate da raid vandalici, parteciperanno alle cerimonie conclusive.

Questa sera inoltre, alle 20.30, all’Ufficio Scorte della Questura di Palermo si terrà una cerimonia commemorativa con deposizione di corone di alloro. L’attrice Pamela Villoresi, direttore del teatro Biondo Stabile, leggerà alcuni passi tratti dal libro "Ti racconterò tutte le storie che potrò", di Agnese Borsellino. La serata si chiuderà con l’attore palermitano Alessio Vassallo che darà voce a un’intervista "marziana" al giudice Paolo Borsellino, scritta dal figlio del magistrato, Manfredi.

Anche stavolta, infine, tante fiaccole in cerca di verità illumineranno la città di Palermo per ribadire che Paolo vive, con le sue idee, i suoi valori, le sue battaglie. A causa delle norme anti covid, non sarà possibile svolgere il tradizionale corteo, pertanto la fiaccolata sarà statica. Il presidio si svolgerà in via Mariano D’Amelio, a partire dalle 20.30, nel rispetto delle disposizioni sul distanziamento sociale. Durante l’evento si esibirà l’artista Salvo Piparo, con il suo "Cunto" su Falcone e Borsellino.

