Palermo ricorda Borsellino, la manifestazione in via D'Amelio nell'anno del Covid

Sono passati 28 anni dalla strage di via D'Amelio, a Palermo, che nel 1992 causò la tragica morte del giudice Paolo Borsellino e di cinque agenti della sua scorta.

La città non dimentica l'orrore di quegli anni e anche nell'anno del covid ha luogo la manifestazione di commemorazione. Tra distanziamento sociale e mascherine per la sicurezza contro il contagio, si ritorna con la mente a quei tragici momenti e traspare l'amarezza per i tanti dubbi che ancora avvolgono la vicenda e per i quali si cerca ancora una risposta.

© Riproduzione riservata