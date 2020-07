Duplice omicidio a Palermo, tacciono i figli e la sorella di Adele Velardo

Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, riconosciuta ai prossimi congiunti dell’imputata, i figli e la sorella di Adele Velardo, sotto processo per il duplice omicidio di Vincenzo Bontà e Giuseppe Vela, assassinati nella borgata palermitana di Falsomiele il 3 marzo 2016.

Il processo è in corso davanti alla prima sezione della Corte d’Assise d’Appello, dopo la assoluzione in primo grado decisa nei confronti della Velardo. Krizia, Luisa e Benedetto Gregoli, figli della donna e di Carlo Gregoli, pure lui coinvolto nel delitto ma suicidatosi in carcere, hanno scelto di non rispondere, così come Margherita Velardo, sorella della imputata.

Il collegio presieduto da Mario Fontana ha deciso di ascoltare il pentito Filippo Salvatore Bisconti, cognato di Bontà, il cui contributo, secondo il PG Maria Grazia Puliatti, potrebbe chiarire la situazione. (AGI)

