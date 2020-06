Troppa gente al bar e senza mascherine: locale di Cefalù chiuso per assembramenti

Quattrocento clienti in 40 tavoli in due aree del bar: è quanto accertato dalla polizia che ha sospeso per 5 giorni l’attività del bar interno a una struttura alberghiera di Cefalù. I clienti erano senza mascherine e a causa delle tante persone presenti si erano creati degli assembramenti, con gente che non manteneva alcun distanziamento interpersonale.

I poliziotti, anche in relazione alla consistente presenza di clienti, hanno optato per il graduale deflusso dei partecipanti, conclusosi alle 2 di notte.

Ripristinate le condizioni di sicurezza, si è quindi proceduto alla redazione di un verbale di accertamento e contestazione di violazione amministrativa con applicazione di una sanzione di pari a 400 euro. I servizi proseguiranno, in quella ed in altre aree della provincia, nei prossimi giorni.

