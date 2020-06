Monte Pellegrino, riapre il santuario di Santa Rosalia: ecco i giorni e gli orari di ingresso

Dopo oltre tre mesi riapre il santuario di Santa Rosalia a Monte Pellegrino. Ad annunciarlo don Gaetano Ceravolo. Il luogo di culto era stato chiuso lo scorso 10 marzo a causa dell'emergenza coronavirus e dal prossimo martedì 16 giugno i fedeli vi si potranno nuovamente recare.

I giorni e gli orari di apertura del Santuario di Santa Rosalia, al momento, saranno soltanto martedì e venerdì dalle ore 10 alle 12 e dalle 16 alle 18. Per entrare occorrerà utilizzare la mascherina e attenersi al distanziamento che già vale in tutte le chiese italiane.

Don Gaetano Ceravolo ha ricordato che il "santuario è rimasto chiuso, sia perché era distante dai luoghi di possibile uscita delle persone, sia perché la sua apertura avrebbe spinto molti a raggiungerlo, in evidente dissonanza con le norme emanate circa la distanza sugli spostamenti. Qui, al Santuario, ho continuato a celebrare la S. Messa quotidianamente a porte chiuse - ha detto -, in comunione con tutto il popolo di Dio ed in particolare con tutte le Devote e i Devoti della Santuzza. Con le nuove norme circa la possibilità di spostamento il Santuario è rimasto ancora chiuso poiché, ad oggi, non abbiamo avuto la possibilità di disporre di un adeguato numero di persone idonee che, “in maniera stabile e continuativa”, potessero far rispettare le misure di sicurezza richieste dal ‘combinato dispositivo normativo’ fra il Governo e la Conferenza Episcopale Italiana".

Don Ceravolo ha ricordato "che lo stile ordinario di visita al Santuario, infatti, comporta spesso che i pellegrini tocchino statue, balaustre, che bacino le superfici o le tocchino portandosi le mani alle labbra per segnare un bacio di devozione. Questi comportamenti, lo sappiamo ormai, sono potenziali occasioni di diffusione del contagio. Solo una stretta vigilanza può offrire l’indispensabile sicurezza. Tanti Santuari, alcuni prima altri dopo, hanno riaperto le loro porte solo nei giorni scorsi e molti fra essi, nonostante abbiano tanto personale dipendente e volontari stabili, hanno aperto in maniera limitata sia riguardo al tempo permesso per la visita, sia riguardo agli spazi messi a disposizione dei fedeli e dei visitatori. Alcuni tutt’ora sono rimasti ancora chiusi. Per noi, finalmente, proprio in questi ultimi giorni, si è aperta una reale e fattiva possibilità di apertura, anche se limitata nei giorni e nelle ore".

