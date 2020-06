Flashmob a Palermo contro il degrado di monte Pellegrino, Gelarda: "Alberi pericolosi"

Igor Gelarda - capogruppo della Lega al Comune di Palermo e responsabile regionale dei dipartimenti tematici - lancia il suo grido d'allarme per le condizioni in cui versa monte Pellegrino. L'occasione è stata il flashmob organizzato lungo il belvedere Pappalardo, per protestate contro il degrado in cui versa il monte.

"Ci sono migliaia di alberi abbattuti o in posizione pericolosa - ha detto Gelarda -. Una situazione che va avanti da 4 anni, da quando è scoppiato l'incendio. Alcuni alberi rischiano di cadere sulla strada. Monte Pellegrino - incalza Gelarda - sta diventando un cimitero di alberi".

Video di Marcella Chirchio.

