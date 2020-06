Il santuario di Monte Pellegrino non riapre: "Non c’è piena sicurezza"

Il Santuario di Monte Pellegrino non riapre. Il luogo di culto dedicato alla Santuzza di Palermo, Santa Rosalia, resterà chiuso «fino a quando non ci sarà “piena sicurezza”». A dirlo al Giornale di Sicilia è il rettore del Santuario, don Gaetano Ceravolo, intervistato da Alessandra Turrisi.

Come spiega don Ceravolo, le regole imposte dall'emergenza coronavirus e previste nel protocollo siglato da Cei e governo (e ribadite dall'Arcidiocesi di Palermo) in un luogo così frequentato dai fedeli non sono di facile applicazione.

