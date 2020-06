Scuole ancora sotto attacco a Palermo: vandali anche in un asilo di Bonagia

Hanno forzato l’ingresso e tentato di scardinare gli armadi, sparpagliando in giro quaderni e materiale di cancelleria, ma non sono riusciti a rubare nulla. Violenta intrusione nel plesso Bassotto dell’istituto comprensivo Mattarella-Bonagia, che ospita tre sezioni di scuola dell’infanzia, con circa 70 bambini.

L’amara scoperta questa mattina è stata fatta dalla responsabile del plesso, che si è recata a scuola, chiusa come tutte le altre per l’emergenza Coronavirus, per recuperare del materiale didattico per gli alunni. «È un plesso in un contesto difficile, abbiamo faticato tanto con il Comune per portarne avanti la ristrutturazione e oggi è molto richiesto dalle famiglie. Sono veramente delusa» afferma la dirigente scolastica Enza Muratore. I carabinieri hanno effettuato un sopralluogo questa mattina.

È l’ennesimo atto di violenza contro gli edifici scolastici e asili nido di Palermo, in questo lungo periodo di interruzione delle attività didattiche. L’ultimo raid, in ordine di tempo, ha colpito il plesso Randazzo dell’istituto Sperone-Pertini, dove è stata divelta una grata, ma il sistema anti-intrusione ha funzionato.

Al plesso Pertini, un mese fa, era finita molto peggio, con computer trafugati e porte blindate scardinate. Tantissimi gli attestati di solidarietà da parte delle istituzioni. Tentativi di intrusione all’istituto comprensivo Di Vittorio, furti in vari asili nido comunali e all’istituto Falcone dello Zen e al plesso Serpotta del Borgo Vecchio.

