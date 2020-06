Terzo raid alla scuola "Pertini" a Palermo, la Azzolina: "Istituto che dà fastidio"

"Siamo al terzo raid vandalico in un mese all’interno del plesso scolastico Sperone-Pertini di Palermo. Stavolta non hanno rubato niente, ma sono entrati danneggiando la grata di una finestra. Come le scorse volte ho contattato la Dirigente scolastica Antonella Di Bartolo per esprimere la mia vicinanza. Evidentemente questa scuola dà fastidio a qualcuno".

Così in un post su Facebook la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, condanna il raid vandalico ai danni del plesso scolastico Sperone-Pertini di Palermo.

"Dovete sapere infatti - aggiunge - che l’istituto ha raccolto 2.500 euro per aiutare le famiglie più in difficoltà della zona, convertendo questa somma in buoni spesa. Una scuola dunque molto attiva dal punto di vista sociale e questo probabilmente infastidisce chi dalla povertà altrui ci guadagna. Ancora una volta mi ritrovo a condannare questi atti ignobili, a nome di tutto il Ministero, e ad esprimere la mia vicinanza a tutto il personale scolastico e alla Dirigente scolastica, donna combattiva che svolge un lavoro preziosissimo insieme ai docenti in un territorio difficile. Antonella non sarà mai sola e anche stavolta, come Ministero, aiuteremo l’Istituto intervenendo per riparare i danni subiti"

© Riproduzione riservata