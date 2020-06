Palermo, manomettono i cronotachigrafi: denunciati due camionisti e patente ritirata

Due camionisti sono stati denunciati per aver manomesso i cronotachigrafi dei mezzi sui quali viaggiavano. A scoprire l'anomalia, gli agenti della Polizia di Stato in servizio presso la Sottosezione Polizia Stradale di Buonfornello, nell’ambito dei servizi di controllo sulla A19 e A20.

I poliziotti hanno constatato una serie di alterazioni e manomissioni dei dispositivi elettronici. In articolare, un tir risultava in movimento con un tempo di percorrenza di un minuto, dato tuttavia impossibile poiché la pattuglia lo seguiva a vista da oltre 10 minuti mentre su un altro veicolo, invece, risultavano essere state effettuate 3 calibrazioni nell’arco di poco più di un anno, insieme ad alcuni stacchi di corrente non giustificati.

I mezzi sono stati sottoposti a controlli più approfonditi controlli ed è emerso che sulla parte superiore dell’alloggio dei cronotachigrafi erano nascoste 2 scatolette nere e un sensore che, azionato mediante un interruttore magnetico posto accanto al posacenere, alterava il comportamento delle ore di guida del cronotachigrafo, facendo risultare il veicolo “in pausa”, sebbene fosse in movimento.

I dispositivi sono stati sequestrati e i conducenti denunciati ed è stata elevata una sanzione amministrativa di 1.736 euro. È stata anche ritirata la patente di guida.

