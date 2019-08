Palermo, controlli su camion e bus: 90 multe

Settantuno mezzi pesanti e 20 autobus controllati; 90 contravvenzioni per violazioni varie al Codice della Strada come il superamento dei limiti di velocità, l'irregolarità del cronotachigrafo, il sovraccarico o la mancanza dei dispositivi di equipaggiamento.

Ed ancora due multe ad altrettanti autisti trovati alla guida in giornate in cui vigeva il divieto di circolazione e verso i quali è scattata la sospensione della patente e della carta di circolazione del veicolo. Sono questi alcuni numeri dell’operazione denominata "Truck and Bus" della Polizia stradale di Palermo, un controllo straordinario compiuto sulle arterie principali della provincia. Tra le pieghe dell’operazione emergono alcuni episodi degni di nota.

Una pattuglia della Sottosezione di Buonfornello sulla A/19 ha bloccato un tir con alla guida un camionista "brillo". L’uomo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Sempre gli agenti in servizio a Buonfornello, durante i rilievi di un incidente stradale, hanno accertato che la conducente di un’auto coinvolta risultava positiva all’etilometro, mentre in un altro caso, un automobilista sempre sulla A19 è stato trovato in possesso di hashish.

