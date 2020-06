Fruttivendolo abusivo sanzionato a Palermo, sequestrata la merce

Un venditore ambulante di frutta e verdura abusivo è stato scoperto a Palermo dai Finanzieri del 2° Nucleo Operativo Metropolitano. L'uomo aveva posto in vendita la merce in via F. Lo Jacono, senza le autorizzazioni amministrative e sanitarie per lo svolgimento dell’attività.

Il fruttivendolo è stata sanzionato con una multa pari a 2.582 euro ed è stata sequestrata tutta la merce posta in vendita. I prodotti sequestrati sono stati devoluti in beneficenza.

