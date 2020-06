Palermo, nuovo raid alla scuola Pertini: non è stato rubato alcun oggetto

Nuovo raid all’istituto Sperone-Pertini, a Palermo. Si tratta del terzo episodio in poco tempo, l’ultimo è stato registrato a maggio. Ignoti si sono introdotti nel plesso Randazzo, forzando la grata di una finestra.

L’incursione è avvenuta malgrado la videosorveglianza e il sistema d’allarme in funzione ma, secondo i primi accertamenti, non sembra sia stato vandalizzato nè rubato nulla.

"Il terzo atto vandalico ai danni dell’Istituto Sperone-Pertini, a Palermo, in un poco più di un mese, è un segnale inquietante per l'intera città - sottolinea il consigliere comunale di Avanti Insieme, Toni Sala -. Ci auguriamo che si faccia luce al più presto su questa sequenza di furti e danneggiamenti che colpiscono una scuola che in questi anni, grazie al lavoro di Antonella Di Bartolo e dei docenti, è diventata simbolo del riscatto sociale delle periferie e della sana collaborazione con le famiglie. E' chiaro, però, che servono interventi immediati che garantiscano la sicurezza e il ripristino dei servizi per gli studenti".

