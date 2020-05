In auto con pistola e fucile, due arresti a Palermo

Viaggiavano in auto con pistola e fucile ma sono stati scoperti e arrestati dai carabinieri della Compagnia San Lorenzo, nel quartiere Cep, a Palermo. Si tratta di C.R. 62enne e Z.G. 25enne, entrambi palermitani e noti alle forze dell’ordine. Sono accusati di possesso di armi clandestine e ricettazione.

Durante un servizio di controllo del territorio, i carabinieri hanno fermato l'auto e insospettiti dall’atteggiamento nervoso dei due e dai loro precedenti di polizia, hanno effettuato una perquisizione, trovando un fucile semiautomatico Beretta CX4 storm cal. 45 acp, una pistola semiautomatica Smith & Wesson cal. 9x21 e due serbatoi e 178 cartucce cal. 9x21.

Le armi e le munizioni sono state sequestrate e saranno inviate ai carabinieri del R.I.S. di Messina per gli accertamenti tecnico-balistici e per verificare se le stesse siano state utilizzate in azioni delittuose mentre l’autovettura è stata sequestrata perchè non aveva l'assicurazione.

I due arrestati sono stati condotti presso la casa circondariale “Lorusso- Pagliarelli”, in attesa dell’udienza di convalida.

