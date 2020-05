Movida, giovani senza mascherina e troppo vicini multati a Palermo

Come prevedibile sono scattati ieri sera i controlli nella movida di Palermo, nell’ambito degli interventi finalizzati al contenimento del COVID-19 ed al contrasto degli assembramenti, dopo le scene viste in vari posti nel capoluogo siciliano.

I controlli sono stati effettuati a piazza Garraffello, via Mazzini, via La Lumia, via D. Daita e via N. Morello. In via Mazzini gli agenti hanno denunciato il gestore di un pub dopo aver riscontrato l’occupazione abusiva di suolo pubblico per circa 80 metri quadrati.

Dagli accertamenti è emerso che il locale era privo di autorizzazioni sanitarie per l'esterno e che violava il regolamento sui Dehors. Le sanzioni elevate ammontano a oltre 1500 euro. Sempre in via Mazzini, quattro giovani sono stati sanzionati per un importo di 400 euro ciascuno perché non mantenevano la distanza di sicurezza e non indossavano alcuna protezione delle vie respiratorie.

Nelle altre zone controllate la normativa Covid è stata rispettata.

