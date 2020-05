Misilmeri, trovata aperta una gastronomia con cibo d'asporto: multato il titolare

Chiusa un'attività di gastronomia di Misilmeri trovata aperta e con in vendita cibo d'asporto nonostante i divieti ancora attivi per il contenimento del coronavirus. Ad intervenire la guardia di finanza di Bagheria.

In particolare le Fiamme Gialle, dopo aver fermato un cliente che aveva appena acquistato cibo d’asporto e verificato il possesso del documento fiscale che ne attestava la transazione, hanno proceduto ai controlli attestando che non solo era in corso la vendita ma anche la preparazione dei cibi per l'asporto.

I militari hanno quindi multato il titolare dell'attività commerciale e ne hanno disposto la chiusura temporanea.

