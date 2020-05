Normale detergente per la casa venduto come "sanificante": 20 flaconi sequestrati a Carini

Normale detergente per la casa venduto come prodotto sanificante. A finire nel mirino della guardia di finanza un negozio di Carini specializzato nella vendita di articoli per l’igiene della persona e della casa. Tra gli scaffali sono stati infatti trovate 20 confezioni di prodotto detergente per la casa distribuito invece come "sanificante" senza che ve ne fossero indicate le proprietà biocide.

I militari hanno quindi proceduto al sequestro delle confezioni e a segnalare il titolare dell’impresa alla locale Autorità giudiziaria per frode in commercio.

Prima di essere messo in commercio infatti il prodotto deve essere analizzato chimicamente per valutare la reale capacità battericida, cioè la capacità di eliminare i germi e i virus del prodotto posto in vendita, e deve essere munito di una specifica autorizzazione ministeriale. Un'indicazione è importante per escludere sia potenziali rischi per la salute pubblica sia per evitare che i clienti vengano semplicemente indotti in errore.

