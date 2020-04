L'orribile omicidio di Angela Maria Corona a Bagheria: non si trova la testa

Sbranata dagli animali dopo l'omicidio, ma la sua testa non si trova. Le indagini sulla terribile morte di Angela Maria Corona che hanno portato all'arresto della nipote e di due sicari, svelano un crescendo di orrori, come raccontato da Virgilio Fagone sul Giornale di Sicilia in edicola. A una settimana dal ritrovamento dei resti della donna disseminati sotto a un ponte di campagna lungo la strada provinciale che da Bagheria porta a Ciminna, non è stato ancora possibile effettuare l'autopsia.

Mancano troppi pezzi del corpo della signora di Bagheria e i medici legali del Policlinico attendono che altre parti, a cominciare dalla testa, vengano recuperate per compiere l'esame e tentare di spiegare come Angela Maria Corona, 47 anni, sia stata uccisa.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE