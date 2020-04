Coronavirus, altri 4 positivi a Cefalù e Villa Maria Eleonora a Palermo

In provincia di Palermo ci sono altri 4 casi in più di Coronavirus: due a Cefalù e altrettanti a Villa Maria Eleonora a Palermo. Per quanto riguarda la cittadina normanna si tratta di due ragazzi asintomatici provenienti da fuori regione mentre per quanto riguarda il capoluogo si tratta di due infermiere erano in isolamento a casa dopo il primo tampone negativo.

Dopo il loro trasferimento all’albergo San Paolo Palace, che ospita pazienti in quarantena, sono risultati positivi anche i mariti e i figli. Per il marito di una delle due colleghe è stato necessario il ricovero nel reparto di malattie infettive dell’ospedale Cervello a causa di difficoltà respiratorie.

