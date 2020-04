Villa Maria Eleonora, altri due positivi al coronavirus: 35 i contagiati, aperta un'inchiesta

Si aggrava il bilancio dei positivi al coronavirus nella clinica Villa Maria Eleonora a Palermo. Tra medici, infermieri e pazienti sono ora 35 i contagiati. A diffondere il dato è l'azienda sanitaria provinciale.

Ieri sera due infermieri e un operatore socio assistenziale che lavorano nella clinica Villa Maria Eleonora sono stati trasferiti in isolamento nell'albergo San Paolo Palace di Palermo. Sono tutti e tre positivi. Qualcuno è risultato positivo al secondo tampone, come nel caso di una delle infermiere rimaste 72 ore di fila in clinica quando è scoppiato il focolaio. Ieri dopo l'esito del tampone ha dovuto lasciare la casa dove abita con il marito e due figli piccoli e trasferirsi nell'albergo Covid.

Anche un medico rimasto dentro la struttura per 72 ore di fila è positivo al Covid. Alla luce dei contagi sarà eseguita in questi giorni la sanificazione completa dei locali nella clinica di viale Regione Siciliana. Operazioni coordinate con l'Asp e la protezione civile regionale.

La Procura di Palermo ha aperto un fascicolo di atti relativi sulla vicenda della clinica Villa Maria Eleonora. Si tratta di accertamenti finalizzati a capire se ci siano estremi di reato. Allo stato non è stata ipotizzata una accusa. Titolare del fascicolo è il procuratore aggiunto Ennio Petrigni. Al vaglio dei pm c'è la relazione dei carabinieri del Nas. Scopo degli accertamenti è verificare se siano stati osservati i protocolli di sicurezza disposti per evitare la diffusione del contagio.

