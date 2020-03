Tenta la fuga sui tetti di una casa, arrestato 35enne evaso a dicembre dai domiciliari a Palermo

È durata oltre 3 mesi la latitanza di Armando Luisi, 35enne palermitano, trovato la scorsa notte dai carabinieri del nucleo operativo di Piazza Verdi e della stazione Palermo Scalo, presso un’abitazione di un parente.

L'uomo, già sottoposto ai domiciliari per reati in materia di sostanze stupefacenti e resosi irreperibile dal 10 dicembre scorso, era era destinatario di tre provvedimenti restrittivi: un aggravamento scaturito dall’operazione Blanco del nucleo investigativo di Palermo dello scorso 23 luglio, gli altri per evasione, furto con strappo e violazione degli obblighi di sorveglianza speciale.

Luisi è stato trovato presso l'abitazione di un parente nelle vicinanze della Stazione Centrale. All'arrivo dei militari, l'uomo ha cercato di scappare, prima rifugiandosi su un terrazzo e poi, arrampicandosi per i tetti dove è stato fermato. L’arrestato è stato condotto presso la casa circondariale Lorusso- Pagliarelli.

