Rischio assembramenti, il mercato ortofrutticolo di Palermo non riapre

Dopo proteste e tensioni, il Comune di Palermo ha deciso di chiudere definitivamente il mercato ortofrutticolo. "Dopo giorni intensi nei quali tutti, dal Comune alla prefettura e alle forze dell'ordine, hanno studiato le possibili soluzioni per riaprire senza rischi di assembramenti e di contagi il mercato ortofrutticolo in modo da garantire anche il corretto approvvigionamento alimentare alla città e lo svolgimento di un'importante attività economica, prendiamo atto dell'intransigenza di alcuni che pretendono di mortificare i diritti della collettività".

Lo ha dichiarato il sindaco Leoluca Orlando commentando la scelta dei concessionari di rifiutare l'ultima proposta organizzativa del lavoro al mercato elaborata dal Comune, dalla prefettura e dalle forze dell'ordine. La rottura è legata alla richiesta dei concessionari di rimuovere ogni limitazione all’ingresso dei dei produttori che entrano il pomeriggio a scaricare. Ma le misure igienico-sanitarie non lo consentono.

"Il mercato ortofrutticolo resterà quindi chiuso fino a quando i concessionari non accetteranno, a questo punto tutte e senza alcuna ulteriore discussione, le condizioni non modificabili decise da tutte le autorità competenti per garantire il rispetto delle regole".

