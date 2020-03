Altri 3 casi di coronavirus a Bagheria: anche un bimbo di 18 mesi

Altri 3 nuovi casi a Bagheria. Salgono così a 5 i casi di positività al Covid-19. Lo ha annunciato il sindaco della cittadina attraverso una diretta Facebook ieri sera. Tra i tre casi c'è anche un bambino di 18 mesi. Gli altri due riguardano un 45enne e un ultrasettantenne.

"Ci fa ben sperare il fatto che escluso il bambino, gli altri casi sembrerebbero riconducibili allo stesso focolaio, quindi con un origine unica", dice il sindaco di Bagheria, Filippo Maria Tripoli.

"Potrebbe essere un figlio, un nipote. Va tutto l'abbraccio e l'affetto alla famiglia e ai genitori ed è un momento difficile che dobbiamo superare. Tutte le misure prese dal governo regionale, nazionale e nostre e limitare le uscite solo per necessità e lavoro,vanno nella direzione di limitare i rapporti. Invito tutti coloro che vorrebbero uscire di evitare - continua -, se non necessario. Meno rapporti ci sono e meglio è per evitare il contagio. L'Asp - prosegue - è al lavoro insieme a me, alla giunta, alle forze dell'ordine ma abbiamo bisogno di una mano d'aiuto".

"Vogliamo creare un osservatorio breve intensivo e vedremo strutture del Comune per utilizzarli - ha poi annunciato -. Vogliamo adibire un centro in tempi record, quando c'è qualche bagherese che accusa qualche sintomo deve esserci una struttura intermedia che interviene".

