A Bagheria 2 fratellini contagiati dal coronavirus, il sindaco: "Nove casi, state a casa"

Sono nove le persone di Bagheria positive al Coronavirus tra cui due bambini. Lo ha detto il sindaco Filippo Tripoli. "Siamo convinti che sono riconducibili ad un unico focolaio - ha affermato -. Stiamo effettuando tutti i controlli del caso. Tra le persone positive c'è anche un cittadino bagherese che lavora presso l'Rsa di Villafrati - ha poi reso noto -. E voglio precisare che l'uomo non è riconducibile a nessuno dei proprietari di esercizi commerciali di via Papa Giovanni e di negozi che si trovano vicino allo stadio. Pertanto, i messaggi che girano in queste ore su Whatsapp sono fake. Abbiamo effettuato 4 tamponi a persone di Bagheria che lavorano presso l'Rsa di Villafrati e solo uno è risultato positivo mentre tre sono negativi".

"Il paziente 1 sta meglio - ha poi comunicato -, i bambini stanno bene anche se si trovano in ospedale e due dei nuovi casi sono ricoverati a Partinico".

"Vogliamo che i tamponi vengano effettuati qui, a Bagheria, per accorciare i tempi - ha poi detto -. Con la collaborazione dell'Asp e i volontari potremmo effettuare i tamponi in casa anzichè aspettare che qualcuno venga da Palermo. Non possiamo perderci in pastoie burocratiche".

"Oltre 200 persone si sono autodenunciate per essere giunte dal Nord e sono in quarantena", ha poi affermato. "Cerchiamo di rimanere a casa, chi ha necessità di uscire lo certifichi e faremo i controlli".

