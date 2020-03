Emergenza Coronavirus, ville e giardini comunali chiusi fino al 3 aprile a Palermo

In piena emergenza Coronavirus e con il picco in attesa, cominciano ad essere prorogate alcune delle misure restrittive nei vari Comuni di tutta Italia e così anche a Palermo si decide per posticipare la chiusura di ville e giardini fino al prossimo 3 aprile. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, tralaltro, proprio oggi, in un'intervista al Corriere della Sera, aveva fatto un paluso a tutte quelle amministrazione che avevano intrapreso provvidementi simili.

Stamattina, considerata la situazione di emergenza per la diffusione del Covid-19, il dirigente dell’Area del Decoro Urbano e del Verde del Comune di Palermo, Domenico Musacchia, a tutela della salute pubblica, ha disposto la "prosecuzione di quanto già disposto e fino al 03 aprile prossimo, salvo proroga per le esigenze da valutare, la chiusura al pubblico di tutte le ville e giardini pubblici cittadini che sono recintati, con accessi che possono essere chiusi".

Chiuse dunque tutte le ville e i giardini comunali recintati in maniera tale da evitare assembramenti, da cui potrebbe derivare il contagio.

