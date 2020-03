Mercato ortofrutticolo di Palermo, approvate nuove disposizioni per il coronavirus

Confermate le nuove disposizioni per il mercato ortofrutticolo di Palermo nell'ambito del contrasto al contagio del coronavirus. Se ne è discusso questa mattina, nel corso di una riunione telematica della Giunta comunale con i Dirigenti, in vista dell’incontro previsto oggi pomeriggio con i concessionari, er affrontare il tema dell’organizzazione degli accessi e del lavoro al mercato ortofrutticolo.

Verranno divise le fasi di scarico delle merci e di vendita ed è stato deciso che l’accesso sia sottoposto a identificazione personale tramite l’autodichiarazione sul motivo dello spostamento, integrata dalla partita IVA per i soggetti commerciali o dall’indicazione dell’impresa responsabile per i singoli fornitori di servizi (per esempio di facchinaggio).

Inoltre ai concessionari saranno forniti dei moduli che dovranno essere distribuiti a tutti i collaboratori e ai soggetti

commerciali con cui svolgono attività di compravendita. L’attività all’interno del mercato dovrà ovviamente, svolgersi in conformità alle disposizioni e raccomandazioni di DDPCM e delle ordinanze del Presidente della Regione.

