Coronavirus, dalla parrucchiera abusiva al bagno a Mondello: le denunce a Palermo

I carabinieri rafforzano i controlli a Palermo per arginare l’epidemia da coronavirus. A Mondello sono stati denunciati tre ciclisti provenienti da Brancaccio e un cittadino che stava facendo il bagno a mare; un uomo ha addotto come giustificazione che era impellente per lui recarsi dalla sua compagna anche se si trovava dall’altra parte della città.

A Ficarazzi avevano organizzato una partitella di calcetto in strada; al parcheggio di via Basile, una coppia è stata denunciata mentre si accingeva ad "appartarsi" e nella zona di corso Calatafimi il titolare di una parruccheria è stato denunciato in quanto l’esercizio è stato trovato aperto peraltro con un cliente, denunciato anche lui. Infine i militari hanno denunciato due persone in via Malaspina, davanti il carcere per i minorenni, mentre facevano esplodere fuochi d’artificio "in occasione del compleanno del figlio che si trovava detenuto".

