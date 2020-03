Bagheria, ubriachi in strada violando le norme anti-coronavirus: arrestati

Ubriachi in strada nonostante le norme anti-coronavirus. Due ragazzi sono stati arrestati dalla Polizia di Bagheria. Durante i controlli alcuni agenti hanno notato in strada un gruppo di persone. Una volta fermati hanno notato che due di loro, ventenni, erano ubriachi.

Uno dei due, già sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora, è fuggito ma è stato fermato poco dopo mentre girava in scooter. Entrambi, colti in flagrante, hanno aggredito e ingiuriato i poliziotti. Sono stati quindi arrestati per r violenza e minaccia a pubblico ufficiale.

