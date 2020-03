Coronavirus a Lascari, oltre 50 famiglie in isolamento: "L'anziano ha partecipato a cene sociali"

L’anziano trovato positivo al coronavirus a Lascari ha partecipato a cene sociali qualche giorno prima. A riferirlo è stato il sindaco di Lascari, Giuseppe Abbate. “L’uomo - ha detto il primo cittadino - è una persona molto attiva. Esce spesso in paese, organizza giocate a carte con i residenti, frequentava locali e partecipa a cene sociali".

E lancia dunque l'allarme: "La catena è molto estesa stiamo cercando di risalire a tutti. Non è un lavoro semplice. Solo nel Comune di Lascari abbiamo messo più di cinquanta famiglie in isolamento. Sappiamo che nei giorni scorsi ha preso parte ad una cena sociale nel Comune di Trabia e ad un'altra in un ristorante a Sciara. Abbiamo avvisato il più possibile chi ha avuto contatti con lui in questi giorni".

Il Comune, dunque, si è mobilitato in una situazione di grande emergenza. "Abbiamo anche predisposto, con il servizio civile comunale, assistenza a tutte le famiglie in isolamento - spiega Abbate -. Adesso aspettiamo l’esito di un solo tampone fatto, quello del figlio anche lui residente a Lascari”.

