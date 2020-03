Coronavirus, primo caso a Lascari: un anziano tornato dalla Germania

Primo caso di coronavirus a Lascari. Si tratta di un uomo anziano che in piena notte si è sentito male accusando i sintomi del Covid19, sottoposto al tampone è risultato positivo.

L’uomo è stato trasportato da un’ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Cervello di Palermo. Non si conoscono ancora le sue condizioni cliniche. I risultati del primo tampone effettuato questa mattina sono appena arrivati: positivo al Covid19. A confermalo è stato lo stesso Sindaco di Lascari Giuseppe Abbate.

“Il nostro concittadino - dichiara il sindaco Abbate in un’intervista esclusiva - ricoverato stanotte ha 83 anni ed è arrivato dalla Germania da circa 15 giorni. Stiamo invitando tutti a non uscire di casa se non per motivi strettamente necessari. Abbiamo messo a disposizione un numero telefonico e invitiamo tutti quelli che hanno sintomi di coronavirus a comunicarlo al medico curante e rimanere a casa”.

L’anziano due settimane fa è tornato in paese dalla Germania, dove si era recato un paio di giorni per andare a trovare il figlio. L’uomo è di Lascari, la famiglia risiede in paese.

“Chiunque sia venuto in contatto con il paziente risultato positivo a Covid19 - conclude il sindaco Abbate- deve immediatamente mettersi in autoisolamento e contattare il numero telefonico 0921427002”.

© Riproduzione riservata