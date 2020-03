Ruba oggetti dai bauletti delle moto a Palermo: arrestato 2 volte in 3 giorni

Due arresti in tre giorni: se non è un primato poco ci manca. Si tratta di Antonino Porretto, 33enne palermitano, che venerdì scorso era stato sorpreso e arrestato dalla polizia, di notte, a rubare oggetti dai portapacchi di alcune moto posteggiate in viale Croce Rossa e che ieri mattina è stato nuovamente "beccato"questa volta dai carabinieri.

I militari impegnati in un servizio di controllo, hanno notato in via Di Marzo, nel quartiere Notarbartolo, una persona intenta a forzare il bauletto di un motociclo. Fermato, identificato e sottoposto a perquisizione è emerso che il 33enne aveva già messo a segno già 3 furti analoghi su altrettanti veicoli e aveva con se il bottino.

La refurtiva recuperata è stata restituita ai legittimi proprietari e, su disposizione dell’autorità giudiziaria, l’arrestato è stato posto ai domiciliari in attesa del rito direttissimo.

© Riproduzione riservata