Ruba oggetti dai bauletti degli scooter, sorpreso e arrestato a Palermo

Stava rubando oggetti presenti nei bauletti dei motori parcheggiati in viale Croce Rossa e all'interno di un residence vicino ma è stato sorpreso e arrestato dalla polizia. Si tratta del 33enne Antonino Porretto, palermitano della zona Fiera.

Intorno alle 2 di ieri, una pattuglia dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico è transitata lungo la via Croce Rossa sorprendendolo ad armeggiare sul bauletto di uno scooter. Porretto, vedendo gli agenti, è scappato abbandonando per strada la refurtiva, una parte dentro ad un sacchetto e un'altra per terra, e si è nascosto sotto un'autovettura.

I poliziotti, anche grazie ad alcune indicazioni fornite in diretta al Numero Unico di Emergenza “112” da un cittadino, testimone degli eventi, lo hanno trovato. Subito è stato perquisito e gli è stato trovato addosso un giravite per forzare i bauletti.

Tra gli oggetti rubati sono stati recuperati tre caschi, un paio di guanti, un paio di pantaloni antiacqua, un tester, due cappellini ed altri oggetti personali che sono stati restituiti ai legittimi proprietari.

Porretto è stato tratto in arresto ed il provvedimento è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria.

© Riproduzione riservata