Palermo, gli puntano la pistola e rubano l'auto che si ferma per un guasto

Pensavano di aver portato a termine il furto preventivato ma non avevano fatto i conti con la sorte. Due, armati di pistola, domenica scorsa, di pomeriggio, hanno bloccato un 56enne alla guida di un'auto, Fiat Punto, in via Lanza di Scalea, gli hanno puntato la pistola lo hanno fatto scendere e gli hanno portato via la macchina.

Dopo alcune centinaia di metri, però, l'auto si è fermata per la rottura del cambio e i rapinatori sono stati costretti ad abbandonare la vettura. Nel cruscotto erano custoditi 200 euro, che sono stati rubati. A raccontare l'accaduto è stata la stessa vittima. Sull'episodio indagano gli investigatori del commissariato San Lorenzo.

