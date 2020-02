Passo indietro di Arcuri dopo gli arresti per corruzione a Palermo, Orlando: "Nominerò un altro assessore"

Passo indietro di Emilio Arcuri dopo gli arresti per corruzione al Comune di Palermo. L'ex vicesindaco, dunque, non ricoprirà alcun ruolo nella nuova giunta.

Lui stesso lo fa sapere in una intervista all'Ansa nella quale ringrazia il sindaco per la stima e la fiducia espresse. Arcuri, che non è indagato, ha ritenuto di revocare la propria disponibilità ad assumere l’incarico di assessore comunale, ruolo già ricoperto in passato, tra i protagonisti della Primavera di Palermo.

«Tale scelta - dice Arcuri - è dettata da ragioni di sensibilità politica e al fine di evitare qualsiasi strumentalizzazione che possa nuocere all’operato di questa amministrazione». La prossima settimana Arcuri sarebbe dovuto tornare in giunta da assessore.

Orlando, dunque, provvederà alla nomina di un altro assessore. "Confermo pieno sostegno ed ogni ulteriore collaborazione all'attività degli organi inquirenti perché si faccia piena luce su ogni ipotesi di comportamento illecito a danno della città e del programma dell'Amministrazione comunale".

E aggiunge: "Ho sentito Emilio Arcuri che mi ha manifestato la sua disponibilità a non ricoprire incarichi nella Giunta comunale, in questa fase delicata ed anche per consentire a lui stesso e agli Organi inquirenti di fare piena luce. Ho apprezzato tale disponibilità e comunico pertanto che nei prossimi giorni provvederò alla designazione del terzo nuovo assessore della Giunta".

© Riproduzione riservata