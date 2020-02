Ztl notturna a Palermo, si parte domani: via ai divieti dalle 23

La Ztl notturna scatta domani, venerdì 28 febbraio, alle 23. Dopo la decisione del Tar, che ha di fatto dato ragione al Comune di Palermo, l'ordinanza che dava il via libera al provvedimento risulta adesso in vigore. Dunque, da domani la zona a traffico limitato sarà attiva anche venerdì e sabato notte.

Gli operi di Amat sono a lavoro da stamattina per sistemare la segnaletica e domani, alle 23, dunque si parte.

"La stampa oggi mi dipinge come il vincitore di questa battaglia; penso che la decisione del Tar, in realtà, sia una vittoria per la salute dei palermitani e per tutta la città che avrà una migliore qualità dell'aria, meno inquinamento acustico, una riduzione del traffico veicolare privato", dichiara l'assessore alla Mobilità Giusto Catania.

"Ho evitato, in questi giorni, le polemiche - aggiunge -; non ho risposto a chi ha chiesto le mie dimissioni; ho evitato di alimentare un clima da rissa andando avanti sulle mie convinzioni, lavorando per una idea di città ecologica che investe sulla mobilità sostenibile. La Ztl non è stata voluta solo da me: è frutto di una scelta politica iscritta nel programma elettorale di Leoluca Orlando, sindaco di Palermo, è stata votata dalla giunta municipale, sostenuta dalla maggioranza consiliare, richiesta dalla prima Circoscrizione. Ma soprattutto è un'esigenza di tante cittadine e tanti cittadini i quali ritengono che limitare il traffico faccia bene a tutte/i e sia utile anche a migliorare l'economia della città, come è ampiamente dimostrato dalla pedonalizzazione del Cassaro e di Via Maqueda".

C'è chi chiede un rinvio del provvedimento. "Chiedo pubblicamente un rinvio responsabile. La crisi che sta investendo anche la nostra città (ristoranti, bar e teatri vuoti), a causa della psicosi da Corona Virus, non può sopportare negli stessi giorni l'avvio della Ztl serale. Dobbiamo rinviare - dice il consigliere comunale Giulio Cusumano -. In questo momento storico in cui si devono ridurre le socialità, come possiamo chiedere di andare in taxi collettivo o in autobus? La gente eviterà il centro colpendo definitivamente una situazione che, già dai primi giorni, si presenta difficilissima".

La Ztl notturna, orari e giorni della settimana

La Zona a traffico limitato notturna scatterà tutti i venerdì e sabato in orari diversi in base a due periodi dell'anno. Dall'1 novembre al 30 aprile, la Ztl notturna sarà attiva il venerdì e il sabato dalle ore 23 fino alle 6 del giorno successivo. Il sabato di giorno non ci sarà Ztl, che scatterà invece di sera alle 23.

Dall'1 maggio al 31 ottobre la situazione cambia: la Ztl scatterà dalle ore 20 e fino alle 6 dell'indomani. Quindi, il venerdì saranno attive dalle 8 e fino alle 6 dell'indomani; mentre il sabato partiranno alle 20.

© Riproduzione riservata