Coronavirus a Palermo: guariti 2 dei 3 contagiati, migliora anche la donna ricoverata al Cervello

Guariti a Palermo due dei tre turisti bergamaschi che hanno contatto il coronavirus. A fornire il dato è stato il capo della protezione civile Angelo Borrelli. La donna di 66 anni che si trova ricoverata all'ospedale Cervello non ha più la febbre, dicono i sanitari, ed è in buone condizioni di salute. I due guariti sono il marito e un architetto che faceva parte della stessa comitiva lombarda. Gli aggiornamenti.

Ore 13.45 Sono 42 le persone risultate positive al Coronavirus che sono poi guarite, secondo i dati comunicati oggi dalla Protezione civile, rispetto ai 528 contagiati complessivi. In Lombardia i guariti sono 37, 3 nel Lazio e 2 in Sicilia.

Ore 12.55 "Dei tre contagiati a Palermo, due risultano guariti": lo ha detto il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, nel corso del punto delle 12.

Ore 11.55 L'ordinanza firmata da Musumeci spiega il tipo di interventi da fare nelle scuole. "La pulizia straordinaria accurata, con acqua e detergente seguita dall’applicazione di disinfettanti quali ipoclorito di sodio, deve interessare, con particolare riguardo, tutte le superfici di possibile contatto, le maniglie delle porte, delle finestre, i rubinetti e i pulsanti di scarico dei servizi igienici. I sindaci e la Città Metropolitana provvedono autonomamente all’individuazione delle ditte preposte ai servizi predetti, trasferendo al Dipartimento regionale della Protezione civile la rendicontazione delle spese per le parti non previste dai contratti di pulizia vigenti, corredata di tutti gli atti giustificativi di spesa. Al fine di contenere i relativi costi, i sindaci e la Città Metropolitana dispongono di anticipare la esecuzione della pulizia straordinaria ove prevista nel contratto di servizio vigente".

Ore 11.45: Arriva l'ordinanza della Regione sulle scuole. In vigore da ieri e fino al 2 marzo, è stata disposta per il territorio della provincia di Palermo e riguarda "l’effettuazione di pulizia e disinfezione straordinarie degli asili nido e delle scuole di ogni ordine e grado, inclusi gli Enti di formazione esercenti l’attività educativa in regime di obbligo scolastico, con inibizione all’accesso degli studenti". Nell'ordinanza si precisa che "i dirigenti scolastici hanno il compito di disciplinare le modalità di utilizzazione del personale docente e degli Ata all’interno degli istituti scolastici sulla base delle esigenze di servizio e degli effettivi fabbisogni.

Ore 8. Anche il resto della comitiva bergamasca è in quarantena nelle stanze dell’hotel, sono stati a Bagheria, Monreale e Cefalù durante il loro tour, come scrive Leopoldo Gargano sul Giornale di Sicilia, prima che si scoprisse del virus, adesso per loro c’è l’isolamento, sebbene gli esami abbiano dato esito negativo.

Ore 7. L'ospedale Cervello dove è ricoverata la turista bergamasca ha limitato gli accessi come si legge in una nota: "In considerazione dell’emergenza Coronavirus, al fine di contenere al massimo ogni possibile rischio di contagio, con effetto immediato si dispone che i direttori o i responsabili delle unità operative dovranno impartire le necessario disposizioni per impedire l’accesso alle strutture di competenza ai soggetti non direttamente coinvolti nel percorso assistenziale (compresi tirocinanti, associazioni e volontari) con eccezione per i medici specializzandi".

La nota è stata inviata dalla direzione generale dell’azienda ospedaliera "Ospedali riuniti Villa Sofia - Cervello" a tutto il personale dipendente. "Dovranno altresì essere limitati gli accessi ai reparti di degenza dei visitatori, tranne per casi opportunamente autorizzati".

