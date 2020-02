Coronavirus a Palermo, negativi gli altri turisti della comitiva di Bergamo: non ci sono nuovi contagiati - diretta

Tre casi di coronavirus accertati a Palermo. Ma per fortuna non ci sono altri contagi. Gli altri turisti della comitiva bergamasca e il personale dell'hotel sono negativi. Intanto negli ospedali sono state sistemate tende da campo per il primo triage dei pazienti che manifestano sintomi influenzali, per evitare il passaggio nei pronto soccorso. Realizzate stanze a pressione negative per aumentare il numero dei posti (attualmente sono 64 in Sicilia) per malattie infettive. Di seguito gli aggiornamenti in tempo reale.

10.50 Nelle carceri Ucciardone e Pagliarelli di Palermo gli avvocati potranno avere colloqui con massimo due detenuti e dovranno obbligatoriamente indossare le mascherine. Lo hanno comunicato le direzioni dei due istituti di pena all’Ordine degli avvocati, che a sua volta ha diffuso la comunicazione ai propri iscritti. Le limitazioni sono legate alla possibile diffusione del contagio del Coronavirus e vengono attuate da ieri. La misura è soprattutto a tutela dei detenuti, visto che il contagio può arrivare dall’esterno anche da inconsapevoli legali che devono parlare con i propri clienti. Sono attese in mattinata le decisioni della Corte d’Appello sulla cittadella giudiziaria di Palermo, dopo che si sono registrati ieri i primi tre casi di contagio da Covid 19.

10.30 Negativi all’esame del tampone gli altri componenti della comitiva partita da Bergamo e alloggiata in un hotel del centro di Palermo. Ieri sono risultati positivi la turista di 66 anni, il marito e un ulteriore componente del gruppo. Gli altri 26 non sono stati contagiati e neppure il personale del Mercure. Lo ha detto l’assessore alla Salute della Regione siciliana, Ruggero Razza, a Mattino Cinque.

9.00 Dopo la chiusura delle scuole e la sospensione di alcuni eventi a causa dell’effetto coronavirus, adesso si attendono possibili ripercussioni sulla disputa di Palermo–Nola, match in programma domenica al Barbera. Il Palermo resta in attesa per sapere quali misure verranno adottate, ma soprattutto se verranno prese decisioni dal ministro Spadafora, visto che è a lui che spetta un’eventuale decisione in merito.

6.25 Resta in quarantena, nelle camere dell'albergo, il gruppo di turisti bergamaschi e le persone che hanno avuto contatti con loro, a cominciare dal personale.

6.20 Da oggi fino a lunedì a Palermo e provincia chiuse le scuole di ogni ordine e grado per consentire "pulizie straordinarie", come ha chiesto il sindaco Orlando. Bloccato anche il ricevimento del pubblico nell'Ufficio scolastico provinciale, fino a data da destinarsi. L'Università di Palermo ha rimandato al 9 marzo l'inizio delle lezioni, previsto per il 2 marzo.

6.00 Palermo è la ventesima provincia italiana dove si riscontrano casi della malattia e qui la situazione sembra complicata dai numerosi luoghi visitati dal gruppo di turisti che include i tre - partiti da Bergamo prima che si verificasse l'emergenza in Lombardia - nei cinque giorni di permanenza: bar, ristoranti, siti monumentali, musei. Per il momento la città non sembra reagire in maniera scomposta, a parte l'incetta di cibo (ma il fenomeno si registra già da qualche giorno) nei supermercati e la corsa all'acquisto di mascherine e disinfettanti.

