Coronavirus a Palermo, Borrelli: "Guariti due dei tre contagiati"

Guariti due dei tre contagiati a Palermo. Lo ha detto il capo della protezione civile Angelo Borrelli durante il punto delle 12. Si tratta del marito della donna ricoverata all'ospedale Cervello e dell'architetto che fa parte della stessa comitiva di turisti. Migliorano anche le condizioni di salute della 66enne che, come spiegato dai sanitari, non ha più la febbre.

Aumentano i guariti in Lombardia come ha annunciato lo stesso Borrelli: "Dalla Regione Lombardia è arrivata una buona notizia: 37 persone contagiate sono guarite". Attualmente risultano 14 i morti, "ma stiamo aspettando gli esiti degli accertamenti dell'Iss per l'ufficialità", ha aggiunto.

Complessivamente sono 528 i positivi al Coronavirus. Di questi, ha specificato il commissario Angelo Borrelli, "474 sono in assistenza, 278 in isolamento domiciliare, 159 ricoverati con sintomi, 37 in terapia intensiva". Sono 12 le Regioni, con l'ingresso dell'Abruzzo, in cui si registrano contagiati.

In tutta Italia sono 42 le persone risultate positive al Coronavirus che sono poi guarite, secondo i dati comunicati oggi dalla Protezione civile, rispetto ai 528 contagiati complessivi. In Lombardia i guariti sono 37, 3 nel Lazio e 2 in Sicilia.

