Nascondeva in casa oltre un chilo di marijuana: arrestato a Palermo

Il 22enne palermitano Giuseppe Battaglia è stato arrestato dalla polizia a Palermo prchè sorpreso nel suo appartamento con circa 1,2 chili di marijuana suddivisa in dosi. IL ragazzo aveva nascosto la droga insieme al materiale per il confezionamento e denaro contante, in diversi ambienti di casa.

Ad effettuare l'arresto, lunedì scorso, i poliziotti del Commissariato di polizia “Oreto - Stazione” che sono giunti presso l’abitazione di Battaglia, al piano terra di una palazzina nel quartiere Bonagia/Belmonte Chiavelli e, con l'ausilio delle Unità Cinofile della Questura, hanno proceduto ad una perquisizione domiciliare. Il cane antidroga “Yndira” ha trovato 290 dosi di marijuana confezionate in bustine di cellophane trasparente. dalla perquisizione sono emersi anche 4 bilancini di precisione, un termometro digitale, materiale per il confezionamento dello stupefacente e denaro contante pari a 270 euro in banconote di piccolo taglio: era tutto nascosto dentro un bauletto per ciclomotore custodito all’interno di un armadio della camera da letto.

Altro stupefacente è stato trovato all’interno di una busta in plastica nascosta dentro un bidone posto in un angolo del terrazzino di pertinenza dell’abitazione. Mentre erano intenti ad ispezionare il terrazzino, sporgendosi, gli agenti hanno notato in un giardino prospiciente una busta in plastica dello stesso tipo di quella trovata dentro al bidone e, dopo averla recuperata, hanno trovato altre 200 dosi di marijuana confezionata in bustine trasparenti. Battaglia ha dichiarato di aver cercato di disfarsi, gettandole dal terrazzo appena ha visto i poliziotti.

La droga, il materiale per il confezionamento e il denaro, ritenuto provento dell’attività illecita, sono stati sequestrati mentre Battaglia è stato arrestato e condotto presso la Casa Circondariale “Lorusso-Pagliarelli”.

