Scoperto "supermarket" della droga ad Altofonte: un arresto

Aveva trasformato la sua abitazione ad Altofonte in un vero e proprio supermarket della droga. R.C., 27 anni e già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai carabinieri della Stazione di Monreale per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Nella sua abitazione il pusher 27enne riceveva i suoi clienti e non il via vai non era passato inosservato ai militari. Nel corso della perquisizione domiciliare, sono stati rinvenuti, contenuti in un barattolo, circa 100 grammi di hashish e 30 grammi di marijuana, già suddivisi in dosi e pronti per la vendita al dettaglio oltre ad un bilancino di precisione e a una somma contante in banconote di piccolo taglio ritenute provento dello spaccio.

Il giovane è stato arrestato mentre la droga è stata sequestrata e inviata in laboratorio per le analisi.

